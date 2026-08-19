Caffè Corretto, la puntata del 19 agosto 2026: Tittia fa la storia, tredicesimo PalioConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 19 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Deiana, giornalista de L’Unione Sarda – Tittia fa la storia: tredicesimo Palio
Fabrizio Rodin, Presidente Anmic Sardegna – Città accessibili in Sardegna, la sfida parte da tutti
Silvia Orrù, giornalista di Videolina – Tempio dice no alla speculazione energetica
Chiara Murru, direttrice artistica festival Mamatita – Festival Mamatita a Alghero, dieci anni di circo contemporaneo
Angelica D’Errico, giornalista di Unionesarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it