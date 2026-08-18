Caffè Corretto, la puntata del 18 agosto 2026: Su Giudeu, la verità sul barchinoConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 18 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Trepy, apprensione per il giovane talento del Cagliari
Francesco Pinna, giornalista L’Unione Sarda – Su Giudeu, la verità sul barchino
Roberto Bolognese, Presidente Regionale di Confesercenti Sardegna – Saldi, Confesercenti: “Il commercio va ripensato”
Stefano Casta, direttore organizzativo di Propagazioni e direttore artistico di Miniere Sonore – Propagazioni Festival, a Oristano cinque giorni tra libri e speranza
Andrea Deidda, giornalista di Unionesarda.it – Migranti, impennata degli sbarchi in Sardegna