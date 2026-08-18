Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 18 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Trepy, apprensione per il giovane talento del Cagliari

Francesco Pinna, giornalista L’Unione Sarda – Su Giudeu, la verità sul barchino

Roberto Bolognese, Presidente Regionale di Confesercenti Sardegna – Saldi, Confesercenti: “Il commercio va ripensato”

Stefano Casta, direttore organizzativo di Propagazioni e direttore artistico di Miniere Sonore – Propagazioni Festival, a Oristano cinque giorni tra libri e speranza

Andrea Deidda, giornalista di Unionesarda.it – Migranti, impennata degli sbarchi in Sardegna

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