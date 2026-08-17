Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 17 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Roberto Carta, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, attraversare è una roulette russa

Emanuele Frongia, presidente FIPE Confcommercio Sud Sardegna – Ferragosto, FIPE: “Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno”

Romina Mura, assessora all’Ambiente del Comune di Quartu Sant’Elena – Quartu, telecamere contro i furbetti dei rifiuti

Ivan Murgana, giornalista de L’Unione Sarda – Su Giudeu tra le spiagge più belle del mondo

Manuel Floris, astrofisico e direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda – Eclissi di Luna, il 28 agosto torna lo spettacolo

Angelica D’Errico, giornalista di Unionesarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it

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