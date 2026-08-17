Caffè Corretto, la puntata del 17 agosto 2026: Cagliari, attraversare è una roulette russaConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 17 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Roberto Carta, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, attraversare è una roulette russa
Emanuele Frongia, presidente FIPE Confcommercio Sud Sardegna – Ferragosto, FIPE: “Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno”
Romina Mura, assessora all’Ambiente del Comune di Quartu Sant’Elena – Quartu, telecamere contro i furbetti dei rifiuti
Ivan Murgana, giornalista de L’Unione Sarda – Su Giudeu tra le spiagge più belle del mondo
Manuel Floris, astrofisico e direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda – Eclissi di Luna, il 28 agosto torna lo spettacolo
Angelica D’Errico, giornalista di Unionesarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it