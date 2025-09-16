Caffè corretto, la puntata del 16 settembre: Cagliari, open day gratuiti di fisioterapiaConduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina –
Maria Grazia Corrias e Claudia Vargiu – Fisioterapiste – Cagliari, open day gratuiti di fisioterapia
Luigi Zucca – Dirigente Esperia – Basket: l’Esperia presenta la squadra e punta alla Serie B Nazionale
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Israele a Gaza City: esplosioni e vittime
Fine vita in Sardegna: la legge arriva in consiglio regionale ed è subito scontro