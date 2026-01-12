Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessandro Aresu – Editorialista de L’Unione Sarda – Donald Trump può comprare davvero la Groenlandia?

Settimo Nizzi – Sindaco di Olbia – Olbia risponde alla tragedia di Crans-Montana vietando i fuochi nei locali

Francesca Safina – Psicologa e psicoterapeuta – Premio alla carriera per Sarah Jessica Parker di “Sex and the city”

Ciro Auriemma – Giornalista e scrittore – 50 anni fa moriva la scrittrice Agatha Christie

Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it – Il Cagliari sfida il Genoa, quale sarà la formazione di Pisacane?

© Riproduzione riservata