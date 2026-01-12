Caffè corretto, la puntata del 12 gennaio 2026: Donald Trump può comprare davvero la Groenlandia?Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandro Aresu – Editorialista de L’Unione Sarda – Donald Trump può comprare davvero la Groenlandia?
Settimo Nizzi – Sindaco di Olbia – Olbia risponde alla tragedia di Crans-Montana vietando i fuochi nei locali
Francesca Safina – Psicologa e psicoterapeuta – Premio alla carriera per Sarah Jessica Parker di “Sex and the city”
Ciro Auriemma – Giornalista e scrittore – 50 anni fa moriva la scrittrice Agatha Christie
Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it – Il Cagliari sfida il Genoa, quale sarà la formazione di Pisacane?