Caffè corretto, la puntata del 10 settembre: Cagliari tra progetti e coraggio politico, la città in trasformazioneConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Pierluigi Mannino, capogruppo Fratelli d’Italia – Cagliari tra progetti e coraggio politico: la città in trasformazione
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Alessia Orro, la Regina di Narbolia che conquista il Mondo
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Pioggia in Sardegna: ad Alghero caduti 66 millimetri
Francesco Greco, dirigente della Polizia Postale della Sardegna – Truffe digitali: come difendersi dai raggiri sempre più sofisticati e diffusi