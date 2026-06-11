Caffè Corretto dell’11 giugno 2026: il rinnovo di Pisacane e la 195 nel caosConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 11 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, Giornalista di Radiolina – Cagliari, oggi la firma di Pisacane: contratto biennale e progetto giovani per il futuro rossoblù
Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – Statale 195 nel caos, traffico paralizzato verso Pula dopo l’avvio del cantiere
Martina Deidda, psicologa – Martina Deidda conquista La Ruota della Fortuna: ad Assemini una vincita da 122.600 euro
Giancarlo Biffi, direttore artistico – Festival dei Tacchi 2026, sette giorni di teatro e coraggio
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Aeroporti sardi verso la privatizzazione: cresce la protesta contro il piano di fusione e gestione unica