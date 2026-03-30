Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Marco Noce – giornalista de L’Unione Sarda – Sardegna, 280 alberghi pronti per Pasqua ma voli fino a 500 euro frenano i turisti
  • Gianfranco Locci – giornalista di Videolina – Orani riparte dal carnevale dopo il lutto: il paese sceglie la rinascita
  • Giuseppe Fasolino – sindaco di Golfo Aranci – Sal Da Vinci per la prima volta in Sardegna: il concerto sarà gratuito
  • Andrea Cigni – sovrintendente Teatro Lirico di Cagliari – La musica come cura: il Teatro Lirico negli ospedali sardi
  • Francesco Colella – attore – Francesco Colella presenta “Il dio dell’amore” a Cagliari
  • Giulio Neri – scrittore – Giulio Neri presenta “dei fiori che rinascono”: il romanzo sulla vita oltre la morte
  • Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Casco blu ucciso in Libano, preoccupazione per la Brigata Sassari
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