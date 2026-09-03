Caffè Corretto del 3 settembre 2026, la chiusura del bar Floriana e le scelte di Pisacane per la Coppa ItaliaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 03 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Umberto Zedda – Giornalista – Cagliari, dopo quasi 70 anni chiude lo storico Bar Floriana
Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda – Coppa Italia: le scelte di Pisacane per Cagliari-Verona
Franco Cuccureddu – Assessore regionale al Turismo – Ritorna il Premio Navicella Sardegna
Maria Sias – Ingegnere – Sardegna: è allarme per l’overtourism nautico
Veronica Marzi – Esperta di letteratura per l’infanzia – Il libro che trasforma la paura della scuola
Davide Lombardi – Giornalista di Unionesarda.it – Le notizie dalla redazione di Unionesarda.it