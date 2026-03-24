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24 marzo 2026 alle 11:50aggiornato il 24 marzo 2026 alle 11:50
Caffè Corretto del 24 marzo: Caso Todde, la Corte d’Appello “salva” la legislaturaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 24 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda – Referendum giustizia, il No prevale: affluenza alta e scenari politici incerti
- Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – Caso Todde, la Corte d’Appello salva la legislatura: niente decadenza, resta la sanzione
- Francesco Abate, giornalista de L’Unione Sarda – Francesco Abate racconta “Gli indegni”: il legame con Tondelli conquista nuove generazioni
- Alice De André, figlia di Cristiano – Alice De André debutta in Sardegna: identità e l’eredità di un cognome iconico
- Francesca Spanu, direttrice Festival di Sardara – Festival del Monreale 2026: a Sardara il grande ritorno tra libri, ospiti e temi sociali
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
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