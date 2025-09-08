Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 08 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giovanni Stella, comandante Guardia Costiera di Cagliari – Sentinelle del Mare: la Guardia Costiera di Cagliari, un’estate tra soccorsi eroici e prevenzione
  • Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio – Cagliari, il centro storico in allarme: risse e violenza spaventano commercianti e residenti
  • Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Sindaci contro la speculazione energetica: il caso eolico arriva a Roma
  • Francesca Maria Cogoni, avvocato – Cagliari: allarme maltrattamenti e abbandoni, l’impegno del Garante per la difesa degli animali
