radiolina
08 settembre 2025 alle 13:07
Allarme risse a Cagliari e assalto eolico: il “Caffè Corretto” dell’8 settembre 2025Conduce la puntata Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 08 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giovanni Stella, comandante Guardia Costiera di Cagliari – Sentinelle del Mare: la Guardia Costiera di Cagliari, un’estate tra soccorsi eroici e prevenzione
- Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio – Cagliari, il centro storico in allarme: risse e violenza spaventano commercianti e residenti
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Sindaci contro la speculazione energetica: il caso eolico arriva a Roma
- Francesca Maria Cogoni, avvocato – Cagliari: allarme maltrattamenti e abbandoni, l’impegno del Garante per la difesa degli animali
© Riproduzione riservata