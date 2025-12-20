Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami per cercare un accordo per il cessate il fuoco del conflitto tra Mosca e Kiev.

«A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia», ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe «logico tenere un incontro congiunto... dopo aver compreso i potenziali risultati dell'incontro che ha già avuto luogo».

Zelensky ha anche parlato dell’opzione di nuove elezioni circolata in queste ore: «Le elezioni non possono essere tenute in territori non controllati dall'Ucraina, temporaneamente occupati, perché è chiaro come si svolgeranno: come sempre, la Russia fa così, prima parla dei risultati anche delle proprie elezioni interne - e poi conta i voti». Ancora, ha spiegato il leader di Kiev, «non spetta a Putin decidere quando e in quale formato si terranno le elezioni in Ucraina, perché si tratta esclusivamente di elezioni ucraine, del popolo ucraino, dei cittadini ucraini».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata