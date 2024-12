L'Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riprendere alla Russia il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Le Parisien.

«Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi», ha spiegato il leader di Kiev al quotidiano francese. Aggiungendo: «Non abbiamo la forza per riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative».

Dichiarazioni che hanno rinfocolato l’ipotesi di una possibile ripresa del negoziato con Mosca per la fine del conflitto. E c’è attesa – in questo scenario – di capire quali saranno le proposte concrete, il ruolo e le modalità di azione degli Stati Uniti, soprattutto in vista dell’insediamento del nuovo presidente Donald Trump, previsto a gennaio.

Più volte Trump ha parlato della necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e sono anche circolate indiscrezioni circa un suo piano «già pronto» per arrivare al cessate il fuoco.

