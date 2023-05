«Già quest'anno possiamo rendere la sconfitta dell'aggressore irreversibile». Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Berlino in conferenza stampa con il cancelliere Olaf Scholz.

Il leader di Kiev, reduce dalla sua visita in Italia, a Roma, dove ha incontrato Mattarella, Giorgia Meloni e anche papa Francesco, è volato in Germania, per incontrare le autorità tedesche e chiedere ulteriore supporto nel conflitto contro Mosca.

«Noi vogliamo la pace ma deve essere una pace giusta. L'Ucraina ha diritto alla sua integrità territoriale come tutti gli altri Paesi», ha detto ancora Zelensky dopo il colloquio con Scholz.

