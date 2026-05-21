Zelensky: «Colpito un sito dell’Fsb russo, un centinaio tra morti e feriti»Il presidente ucraino pubblica su X il video del raid con i droni: «Mosca metta fine alla guerra»
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«Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti».
Lo ha annunciato sul suo account X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. «I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra», ha concluso il leader ucraino.
(Unioneonline)