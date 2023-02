Visita nel Regno Unito per Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, atteso oggi a Downing Street, arriva per la sua prima visita dall'inizio dell'invasione russa nel Regno Unito per incontrare il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate dalle forze armate britanniche.

Il presidente ucraino parlerà al Parlamento, con Londra che annuncia un maggiore supporto e addestramento per i piloti di caccia.

«La visita del presidente Zelensky nel Regno Unito è una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta del suo Paese e una testimonianza dell’indissolubile amicizia tra i nostri due Paesi»ha dichiarato Sunak. E ancora: «Dal 2014, il Regno Unito ha fornito un addestramento vitale alle forze ucraine, consentendo loro di difendere il proprio Paese, proteggere la propria sovranità e combattere per il proprio territorio».

Il premier britannico ha annunciato anche un potenziamento di questo supporto: «Sono orgoglioso che oggi espanderemo tale addestramento dai soldati ai marines e ai piloti di jet da combattimento, assicurando che l’Ucraina disponga di un esercito in grado di difendere i propri interessi anche in futuro».

Dalla Gran Bretagna anche ulteriori sanzioni in risposta al continuo bombardamento russo sull’Ucraina: nel mirino coloro che hanno aiutato Putin a costruire la sua ricchezza personale e le società che traggono profitti dalla guerra in Ucraina.

Zelensky potrebbe poi arrivare a Bruxelles nei prossimi giorni per partecipare di persona a una sessione straordinaria della riunione plenaria dell'Europarlamento.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata