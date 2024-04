Il presidente dell’ucraina, Volodymyr Zelensky, ha parlato ai leader dell’Unione europea riuniti per un vertice a Bruxelles e ha fatto precise riflessioni e richieste.

«l cieli ucraini e quelli dei nostri vicini meritano la stessa sicurezza. E ringrazio tutti coloro che percepiscono il nostro bisogno di sicurezza come un bisogno di sicurezza uguale per tutti, perché tutte le vite hanno lo stesso valore – ha detto -. La nostra capacità di difenderci dal terrore russo e le armi nelle mani dei nostri soldati sono qualcosa che funziona non solo per l'Ucraina, ma per tutti voi. E ringrazio ognuno di voi che lo capisce e agisce di conseguenza». Zelensky, insomma, ha voluto ricordare come Kiev non abbia lo stesso livello di difesa aerea di Israele, ritenendo che quest’ultimo abbia goduto di un “trattamento privilegiato”.

«Questa mattina in Ucraina è iniziata con un altro attacco terroristico russo. Hanno colpito la nostra città di Chernihiv. Missili da crociera contro edifici civili. Molte case e un ospedale sono stati danneggiati, un hotel è stato completamente distrutto. Le persone erano sotto le macerie. In totale, più di 60 persone sono rimaste ferite, compresi i bambini. Purtroppo, 17 persone sono rimaste uccise. Questo è ciò che accade ogni giorno. Riflette la nostra attuale esigenza principale: la necessità di una difesa aerea», ha aggiunto il presidente ucraino.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata