Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta, in Germania.

Intervento della polizia in corso, riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio.

Diversi i feriti, precisano le autorità locali, che secondo quanto trapela non sarebbero gravi. Due persone avrebbero riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito dalla Bild. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall'esplosione.

La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta.

Gli artificieri dell'Ufficio criminale regionale della Baviera sono sul posto. A causa dell'intervento in corso, le strade nella zona della stazione centrale sono attualmente chiuse al traffico, scrive la polizia su X. Anche il trasporto pubblico locale di Augusta è interessato dal disservizio.

Un portavoce della polizia ha riferito inoltre alla Bild che l'edificio della stazione e il binario 1 sono attualmente chiusi. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario.

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(Unioneonline)

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