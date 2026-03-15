In occasione della festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra il 15 marzo, il Principe William ha condiviso una foto inedita, scattata nel 1984, che lo ritrae insieme a sua madre, la Principessa Diana Spencer.

La foto, proveniente da una collezione privata dell’archivio di famiglia, ritrae Diana e William, che all’epoca aveva appena 2 anni, seduti in un campo di fiori selvatici presso la residenza principale di famiglia ad Highgrove, nel Gloucestershire.

All’immagine, pubblicata attraverso il profilo Instagram ufficiale che condivide insieme alla moglie (@princeandprincessofwales), William ha aggiunto la didascalia: «Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona festa della mamma. W». Diana, scomparsa a 36 anni in seguito a un incidente stradale nel 1997, avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 1° di luglio.

(Unioneonline/n.s.)

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