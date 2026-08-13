Violenta esplosione nel porto di Rotterdam: un morto e diversi feritiL’incidente nella filiale del gruppo svizzero Gunvor Group, indagini in corso
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Un'esplosione verificatasi in tarda mattinata in una raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group, nel porto di Rotterdam, ha causato almeno un morto e diversi feriti, secondo quanto riferito dalla polizia, citata da diversi media olandesi.
La polizia di Rotterdam, secondo quanto riporta Afp, ha indicato che l'esplosione è avvenuta intorno alle 11:30 nello stabilimento della Gunvor Energy Rotterdam, situato nell'Europoort, una delle zone portuali che costituisce una delle più grandi aree industriali chimiche e petrolchimiche al mondo. Un'indagine è stata aperta per accertare le cause dello scoppio.
L'azienda ha dichiarato di collaborare con le autorità. Secondo i media regionali, poco dopo l'esplosione sono state inviate sul posto diverse ambulanze e un elicottero medico.
(Unioneonline)