Una donna italiana di 60 anni è morta oggi a Formentera. Lo riportano i media spagnoli, precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante presente sulla spiaggia di Llevant, che ha visto la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente.

Un bagnino che stava prestando servizio presso le strutture locali è intervenuto per soccorrerla e portarla a riva, mentre gli addetti al servizio di salvataggio del Consell di Formentera raggiungevano la vittima e la tiravano fuori dall'acqua. Una volta a terra, i soccorritori hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma senza successo.

«Nonostante i tentativi, non è stato possibile rianimarla», ha dichiarato il Consell, segnalando che all'intervento hanno partecipato anche gli agenti della polizia locale di Formentera. Il consolato di Barcellona e la vice-console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.

(Unioneonline)

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