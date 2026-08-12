«Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze» con Roma. Sono le parole della portavoce del ministero dell'Interno tedesco rispondendo oggi una domanda sulle espulsioni della Germania verso l'Italia dei dublinanti.

«E questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sulla implementazione del sistema di asilo comune: nell'autunno 2025 abbiamo chiuso accordi bilaterali con Italia e Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del sistema europeo comune di asilo, a giugno 2026».

«E questo significa che le espulsioni di Dublino saranno eseguite anche verso l'Italia» ha aggiunto spiegando che «al momento si tratta principalmente dei casi successivi all'entrata in vigore» del nuovo Patto Ue.

(Unioneonline)

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