Cile, stop al progetto elettrico dopo l'allarme di Di Caprio per la rana dal petto spinosoL'attore è sceso in campo per l'animale raro, il cui habitat sarebbe minacciato dall'opera
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Il servizio di valutazione ambientale (Sea) del Cile ha sospeso la seduta per l'approvazione di un progetto elettrico nella regione del Maule, dopo l'appello dell'attore e ambientalista Leonardo Di Caprio per la protezione della rana pehuenche, il cui habitat sarebbe minacciato dall'opera.
Il progetto Los Cóndores-Río Diamante prevede una linea di trasmissione ad alta tensione per collegare i sistemi elettrici di Cile e Argentina e consentire scambi di energia tra i due Paesi. Di Caprio ha lanciato l'allarme sui social, sottolineando che della rana dal petto spinoso (Alsodes pehuenche), che vive esclusivamente nella valle del Pehuenche, sulle Ande tra Cile e Argentina, resterebbero meno di mille esemplari allo stato selvatico. Secondo l'attore, il progetto rischia di portare la specie, classificata in pericolo critico di estinzione, «sull'orlo dell'estinzione».
L'iter del progetto è iniziato cinque anni fa e sarà valutato separatamente anche dalle autorità argentine. Enel Chile, promotrice dell'iniziativa, ha assicurato di aver analizzato gli aspetti ambientali e di essere pronta a collaborare con le autorità.
(Unioneonline)