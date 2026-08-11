Il servizio di valutazione ambientale (Sea) del Cile ha sospeso la seduta per l'approvazione di un progetto elettrico nella regione del Maule, dopo l'appello dell'attore e ambientalista Leonardo Di Caprio per la protezione della rana pehuenche, il cui habitat sarebbe minacciato dall'opera.

Il progetto Los Cóndores-Río Diamante prevede una linea di trasmissione ad alta tensione per collegare i sistemi elettrici di Cile e Argentina e consentire scambi di energia tra i due Paesi. Di Caprio ha lanciato l'allarme sui social, sottolineando che della rana dal petto spinoso (Alsodes pehuenche), che vive esclusivamente nella valle del Pehuenche, sulle Ande tra Cile e Argentina, resterebbero meno di mille esemplari allo stato selvatico. Secondo l'attore, il progetto rischia di portare la specie, classificata in pericolo critico di estinzione, «sull'orlo dell'estinzione».

L'iter del progetto è iniziato cinque anni fa e sarà valutato separatamente anche dalle autorità argentine. Enel Chile, promotrice dell'iniziativa, ha assicurato di aver analizzato gli aspetti ambientali e di essere pronta a collaborare con le autorità.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata