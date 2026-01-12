Papa Leone XIV ha ricevuto - a sorpresa, perché l’incontro non era stato annunciato - Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace.

«Ho avuto la benedizione e l'onore di poter incontrare Sua Santità ed esprimergli la nostra gratitudine per il suo continuo sostegno a quanto sta accadendo nel nostro Paese», ha detto Machado dopo l’incontro avvenuto in Vaticano. «Gli ho anche trasmesso – fa sapere il suo comitato politico - la forza del popolo venezuelano, che rimane saldo e in preghiera per la libertà del Venezuela, e gli ho chiesto di intercedere per tutti i venezuelani che continuano a essere rapiti e scomparsi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata