Il meteo statale spagnolo (Aemet) ha lanciato l'allarme rosso per la Costa meridionale di Valencia. «Nelle prossime ore in questa zona potrebbero verificarsi temporali di forte intensità: oltre 90 l/m² in un'ora», segnala Aemet sul proprio account X. «In linea di massima non si tratterà di rovesci molto persistenti. Pericolo estremo. Stai molto attento!»

Il tutto a pochi giorni dalla terribile alluvione che ha devastato la zona, con oltre 200 morti accertati (attualmente sono 214 in tutta la Spagna, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto l’altissimo numero di dispersi).

Nel pomeriggio pesanti contestazioni da parte della popolazione di Paiporta, una delle zone più colpite, in occasione della visita delle autorità (i due reali, il premier Pedro Sánchez e il presidente della comunità valenciana Carlos Mazón).

