Se in Trentino, dopo la morte di Andrea Papi, è allarme per gli orsi, in Australia tiene il banco la tragica sorte di un uomo di 65 anni, divorato da un coccodrillo nel corso di una battuta di pesca nello stato nord-orientale del Queensland.

L’aggressione mortale risale a sabato scorso. Testimoni hanno riferito di aver sentito l'uomo «urlare, gridare forte, e poi un grande spruzzo d'acqua».

Successivamente, dopo la scomparsa del 65enne, una squadra di ranger del Lakefield National Park ha poi sparato a due coccodrilli lunghi un metro, avvistati nella zona dove la vittima si era recata a pescare con il suo gruppo di amici.

Le successive analisi sulle carcasse dei due coccodrilli hanno permesso di identificare i resti del 65enne.

Gli inquirenti hanno parlato di un «tragico incidente». «Era un uomo molto gentile, che gestiva un pub in un villaggio rurale nel nord dello Stato», ha detto l'ispettore di polizia di Cairns Mark Henderson.

«Il Queensland è il paese dei coccodrilli», ha avvertito Michael Joyce, responsabile della fauna selvatica della regione. Aggiungendo: «Se siete in acqua e soprattutto se vi trovate a Lakefield, che è specificamente designato come sito per la protezione dei coccodrilli, dovete aspettarvi di vedere i coccodrilli in quelle acque».

