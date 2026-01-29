Armato con un tagliapizza e una forchetta da barbecue, si è finto un agente dell'Fbi e si è presentato in un carcere federale di Brooklyn affermando di avere un'ordinanza del tribunale per il rilascio di Luigi Mangione, il 27enne accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, nel 2024 a New York.

L'uomo è stato arrestato, come riferisce il New York Times.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata