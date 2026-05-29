Donald Trump nella Situation Room per "prendere una decisione definitiva" sull'Iran. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. «Mi riunirò ora, nella Situation Room, per prendere una decisione definitiva», ha scritto.

«L'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni, in entrambe le direzioni», ha poi precisato ancora su Truth. «Tutte le mine, se ce ne sono, verranno eliminate. L'Iran completerà l'immediata rimozione e/o detonazione di tutte le mine rimaste, che non saranno molte», ha aggiunto il presidente.

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