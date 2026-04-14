Gli occhi del mondo ancora puntati sullo Stretto di Hormuz, che resta bloccato dagli Usa, mentre i negoziati tra Washington e Teheran per arrivare a un definitivo cessate il fuoco rimangono in stallo. Solo una nave ha attraversato lo Stretto nelle ultime ore, oltre a una portacontainer diretta a Dubai: si tratta di una petroliera cinese che è transitata ed è entrata nel Golfo dell'Oman.

Dopo il fallimento delle prime trattative avviate in Pakistan, il presidente americano Donald Trump ha rivelato: «Teheran ci ha chiamato, vogliono un accordo». Ma secondo il New York Times gli Usa avrebbero respinto la nuova offerta dell’Iran di una sospensione per massimo 5 anni dei piani di arricchimento dell'uranio, a fronte dei 20 anni richiesti dalla delegazione americana nei negoziati tenuti a Islamabad nel fine settimana. Ma il Pakistan si è offerto di ospitare un nuovo round di colloqui tra le delegazioni Usa e Iran per arrivare a un accordo.

Gli aggiornamenti del 14 aprile 2026

Colloqui Israele-Libano com Marco Rubio – Il segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due Paesi a Washington allo scopo di avviare negoziati diretti tra i due Paesi. Lo riporta Axios, ricordando che i colloqui, nel contesto degli scontri tra Israele ed Hezbollah e di una vasta invasione israeliana di terra nel Libano meridionale, si concentreranno sulla possibilità di un cessate il fuoco e sul disarmo a lungo termine di Hezbollah, oltre che su un accordo di pace tra i due Paesi, secondo quanto riferito da alcune fonti.

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(Unioneonline)

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