Nessuno può affermare «a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe.

«Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino, deviato dalla sua traiettoria a causa delle difese elettroniche o da una carenza nei dati», ha aggiunto il capo del Cremlino, citato da Ria Novosti.

La Russia, aggiunge ancora, è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania, se le verranno consegnati i resti del velivolo: In passato, ha tuttavia aggiunto, droni ucraini sono entrati in diversi Paesi, e la prima reazione è sempre stata "i russi stanno attaccando”».

(Unioneonline)

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