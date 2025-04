Ancora una vittima durante le corse dei tori che si celebrano tradizionalmente durante le festività in Spagna.

Si tratta di un uomo di 69 anni, morto nel pomeriggio in ospedale dopo essere stato colpito dalla cornata di un toro durante i cosiddetti “Bous al Carrer”, in cui il toro legato per le corna viene fatto correre lungo le strade del paese.

La tragedia è avvenuta a Dos Aguas, comune di un migliaio di abitanti in provincia di Valencia.

L'uomo, colpito dalla cornata a un polmone e a una coscia, ha riportato nella caduta anche un trauma cranico e numerose contusioni.

Data la gravità delle condizioni, è stato soccorso con un elicottero medicalizzato, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita sono risultati vani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata