Si discuterà di Gaza e del futuro del conflitto domani, quando il primo ministro Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. L’incontro, confermato al Times of Israel dal suo staff, è previsto per le 18:00 (le 17:00 in Italia).

«Il gabinetto dovrebbe approvare durante la riunione di domani l'occupazione militare totale della Striscia», riferisce il Times of Israel, nonostante il capo di stato maggiore dell'Idf e altri generali dell'esercito abbiano avvertito dei rischi dell'operazione.

Le perplessità arrivano anche dall’opposizione, con il leader Yair Lapid che, dopo aver incontrato il primo ministro, ha dichiarato che «ho detto al premier Netanyahu che occupare Gaza è una pessima idea, non si intraprende un'azione del genere se non si ha la maggioranza della popolazione alle spalle. Il popolo di Israele non è interessato a questa guerra. Pagheremo un prezzo troppo alto».

(Unioneonline/v.f.)

