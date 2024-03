«Una ferita traumatica alla testa» e una pistola trovata accanto al corpo.

Questi i primi dettagli emersi dall'indagine del coroner sulla morte di Thomas Kingston, 45 anni, marito di Lady Gabriella, secondogenita dei duchi di Kent cugini della defunta regina Elisabetta II, avvenuta nei giorni scorsi nella residenza di campagna del padre nelle Costwolds, in Inghilterra.

Dettagli che allungano l'ombra del suicidio sulla morte dell'ex diplomatico poi finanziere di successo nella City, alle cui nozze con la 56esima in ordine di successione al trono britannico celebrate al Castello di Windsor nel 2019 erano presenti l'allora sovrana e il principe Filippo. A Kingston era anche stato attribuito un flirt con Pippa Middleton nel 2011, indiscrezioni che lo inserivano "di diritto” sulla scena londinese più invidiata.

La famiglia di Kingston per ora ha evitato qualunque commento e non si sa ancora quando e dove si terranno i funerali. Sulle circostanze della morte si era però diffuso da subito un alone di mistero: le autorità si erano affrettate a far sapere che sul decesso non vi erano elementi sospetti e che non risultavano «altre persone coinvolte». Nulla finora è emerso sulle motivazioni che potrebbero avere spinto un personaggio di successo e altolocato come il consorte di lady Gabriella a togliersi la vita. La sua morte era stata seguita da un messaggio addolorato di cordoglio di re Carlo III e della regina Camilla in persona a nome dell'intera dinastia. Mentre la moglie e la famiglia si erano dette «sgomente» ricordando «Tom» come «un uomo eccezionale».

Un'altra brutta notizia per la famiglia reale inglese che di recente ha dovuto subire non pochi scossoni con l'annuncio della diagnosi di cancro per re Carlo III e l'intevento all'addome della principessa di Galles Kate Middleton.

