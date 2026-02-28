Dovevano prendere questa sera un aereo per tornare a Fiumicino, ma sono stati colti alla sprovvista dalla guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha infiammato l’intero Medio Oriente.

Un gruppo di turisti sardi è fermo al porto di Dubai sulla nave da crociera Msc Euribia, a quanto si apprende sarebbero una decina. Fanno parte delle migliaia di italiani che si trovano nell’area: molti di loro sono a Dubai, presa di mira dai raid dei pasdaran. Tra questi il ministro Crosetto con la famiglia e la rapper BigMama.

Nel mirino degli attacchi non solo le basi Usa della zona, esplosioni si sono verificate anche sulla isola artificiale Palm Jumeirah, che ospita ville, resort e spiagge. Nell’attacco si sarebbero registrati quattro feriti, causati dall’impatto di un drone o un missile su un edificio.

I sardi sarebbero dovuti partire alle 21 locali (19 italiane) per raggiungere Doha, l'aeroporto di imbarco per Fiumicino. Ma la nave è rimasta a Dubai perché da Doha non sarebbe stata garantita la partenza per l'Italia a causa della chiusura dello spazio aereo. I crocieristi - secondo informazioni che giungono dagli stessi turisti - sono stati avvisati nelle scorse ore del cambio di programma e la vita a bordo sta andando avanti tranquillamente. Dallo staff di bordo sono arrivate ampie rassicurazioni sul fatto che Dubai è considerato un porto sicuro.

Ulteriori informazioni - è stato comunicato ai passeggeri - saranno fornite domani mattina dal comandante. «A causa dell'attuale situazione e della chiusura dello spazio aereo nella regione del Medio Oriente, MSC Euribia rimarrà ormeggiata nel porto di Dubai. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio. La prossima crociera prevista in partenza da Doha, Qatar, l'1 marzo è stata cancellata e tutti gli ospiti interessati sono stati informati - fa sapere la compagnia in una nota - MSC Crociere sta attualmente monitorando e riesaminando tutte le sue operazioni nella regione ed è in costante contatto con le autorità locali e nazionali e con i propri partner».

