Un anno senza la regina Elisabetta II. Un anno da quell’annuncio solenne con cui la Bbc, seguita a ruota dagli altri media, veniva autorizzata da Buckingham Palace a comunicare ai sudditi britannici, al Commonwealth dei Paesi dell'ex impero e al mondo la notizia della morte di "Sua Maestà", scomparsa a 96 anni e dopo 70 di regno nell'amata residenza scozzese di Balmoral.

Per ricordare l'indimenticata Queen Elizabeth oggi in Gran Bretagna nessuna manifestazione pubblica particolare, in omaggio a quella sobrietà e intimità da lei stessa praticata in occasione di tutte le commemorazioni familiari.

Re Carlo III ha registrato un messaggio audio, che ha diffuso accompagnato dalla fotografia di Elisabetta II preferita dal sovrano.

Nel messaggio, il re ricorda «il servizio devoto della defunta regina e tutto ciò che ha significato per tanti di noi», mentre l'immagine che il re ha scelto per omaggiarla mostra una giovane Regina, allora 42enne, seduta in un ritratto.

Nel suo breve omaggio il Re ha anche ringraziato la nazione per «l'amore e il sostegno» dimostrato a lui e alla regina Camilla durante il suo primo anno da monarca. «Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi», ha detto il Re. «Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi».

