Per il politologo Volodymyr Fesenko: «Il secondo tentativo di Trump è fallito. È la conseguenza della debolezza e incoerenza della sua posizione, del suo compiacimento verso Putin che dopo l’Alaska si è tranquillizzato. La visita in Cina, dove Xi ha mostrato forza agli americani, lo ha ispirato e ha deciso di mostrare la sua forza. Vedremo. Gli ucraini non si arrendono né capitolano. Per ora i negoziati continueranno per inerzia. Poi dipenderà dalla guerra: se quest’anno Kiev riuscirà a contenere l’offensiva russa ci sarà un nuovo tentativo di accordo».

In un’intervista a Repubblica spiega anche: «L’Ucraina non si fida di Putin, negozierà con i partner occidentali. Sui territori la situazione è ancora peggiore: il compromesso è impossibile».

