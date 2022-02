"I cittadini americani devono partire ora" dall'Ucraina, che rischia l’invasione di Mosca.

Lo ha detto il presidente Joe Biden in una intervista alla Nbc, sostenendo che quella russa in questo momento è una vera minaccia: "Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente".

"Se Putin è così sciocco da procedere (con l'invasione dell'Ucraina, ndr) – ha aggiunto - è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani". Per il momento il capo della Casa Bianca ha escluso di mandare truppe per un'eventuale evacuazione di statunitensi: "E’ una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi".

Anche l’ambasciata russa a Kiev ha lanciato un’analoga allerta: "Non viaggiare in Ucraina a causa delle aumentate minacce di azioni militari russe", avverte l'ambasciata. "Quelli che si trovano in Ucraina devono partire ora con mezzi commerciali o privati. Se restano in Ucraina, esercitino maggiore prudenza a causa della criminalità, dei disordini civili e potenziali operazioni di combattimento nel caso la Russia intraprenda l'azione militare".

Secondo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia può avvenire "in qualsiasi momento", anche durante le Olimpiadi invernali in corso a Pechino.

Intanto un gruppo di bombardieri strategici americani B-52 è arrivato oggi in Gran Bretagna per prendere parte a esercitazioni Nato, secondo quanto ha fatto sapere il comando europeo della Us Air Force. I bombardieri - il numero esatto non è stato rivelato -, la cui base è in Nord Dakota, sono atterrati alla base Raf di Fairford, 150 km ad ovest di Londra. Nel comunicato si spiega che la missione della Bomber Task Force, "pianificata da molto tempo", punta a migliorare "la capacità cooperativa ed operativa" tra le forze alleate.

(Unioneonline/D)

