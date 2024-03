Fuochi d'artificio, clacson, bandiere turche e musica. In molti quartieri di Istanbul gli lettori del maggior partito di opposizione Chp stanno festeggiando in massa la riconferma di Ekrem Imamoglu come primo cittadino, dopo che aveva già vinto cinque anni fa, strappando la città sul Bosforo al movimento politico del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che la dominava da oltre vent'anni. Con oltre l'85% delle schede scrutinate, Imamoglu ha dichiarato la vittoria, ottenendo più del 50% dei consensi, mentre Murat Kurum, l'ex ministro dell'Ambiente appoggiato da Erdogan, è rimasto fermo al 40%.

L’opposizione di Imamoglu vince le elezioni anche ad Ankara e Smirne. Secondo le prime valutazioni, per Ergogan è la sconfitta più pesante nei suoi oltre vent’anni al potere.

