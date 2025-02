Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky e l’Europa tramite il suo social network Truth.

Secondo il presidente Usa il leader di Kiev è «un dittatore mai eletto» e un «comico mediocre» che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per «una guerra che non avrebbe mai vinto».

Ancora, ha scritto Trump, Zelensky «ammette che metà dei soldi che gli abbiamo inviato sono mancanti. Inoltre, si rifiuta di indire elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l'unica cosa in cui è stato bravo è stato suonare Biden come un violino».

Come detto, il presidente americano ne ha anche per l’Unione europea: «Ha fallito, perché non è riuscita ad ottenere la pace», si legge nel post su Truth. Trump ha anche sottolineato come le nazioni del Vecchio Continente abbiano speso meno degli Stati Uniti per una guerra che invece li tocca da vicino.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata