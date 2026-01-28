Altissima tensione tra Stati Uniti e Iran, dopo l’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump, che sui social ha tuonato: «Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, FATE UN ACCORDO!».

Su Truth il leader di Washington ha anche aggiunto minaccioso: «L’accordo non l'hanno fatto e c'è stata l'Operazione Martello di Mezzanotte (a giugno 2025, ndr), una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo».

Pronta la replica di Teheran, che tramite il proprio team in missione alle Nazioni Unite ha avvisato: «L’Iran reagirà come mai prima d'ora in caso di attacco americano».

