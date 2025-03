«Ho un buon rapporto con Putin e Zelensky e nessun altro, a parte me, è in grado di fermare la guerra in Ucraina». Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con il sito sportivo Outkick.

«Voglio impedire che muoiano altri soldati - anche se non sono americani - perché tutto questo potrebbe portare alla terza guerra mondiale», ha aggiunto il presidente americano sostenendo che «gli sforzi per evitare un'ulteriore escalation nella guerra tra Ucraina e Russia sono in atto».

La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa. Lo riferisce Bloomberg mentre fanno discutere le parole dell'inviato Usa Witkoff, secondo cui il presidente russo Putin «non è una cattiva persona» e «non vuole conquistare

l'Europa».

Intant, domenica sera sono iniziati i colloqui a Riad tra le delegazioni americana e ucraina, mentre lunedì sarà la volta di quelli tra Usa e Russia. Sul piatto tutte le ipotesi per arrivare a individuare le basi per poter trattare il cessate il fuoco.

(Unioneonline/l.f.)

