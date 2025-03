La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa, mentre Vladimir Putin «sembra non avere fretta».

Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier, aggiungendo che gli Usa riconoscono «che i tempi potrebbero slittare».

Oggi a Riad c’è l’incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina, mentre domani, sempre in Arabia Saudita, è previsto il colloquio tra le delegazioni di Washington e Mosca.

La Russia, intanto, continua a bombardare. Anzi, negli ultimi giorni si sono intensificati i raid: questa settimana, riferisce Zelensky, sono stati utilizzati circa 1.100 droni d’attacco, 15 missili di vario tipo e 1.580 bombe aeree.

Il presidente ucraino chiede anche sanzioni più severe e più efficaci contro i «terroristi russi», «sono necessarie nuove soluzioni e nuove pressioni su Mosca affinché fermi questi attacchi, e va rafforzato l’esercito ucraino».

