Nella stessa intervista con il corrispondente del programma “L’Aria che tira” di La7 in cui ha duramente attaccato la premier Giorgia Meloni («Mi ha implorato di fare una foto»), Donald Trump non ha mancato di sferzare anche gli altri leader dell’Ue.

«Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e sull'immigrazione: se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa», ha affermato il presidente Usa. Aggiungendo: «Probabilmente tali problemi non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e anche l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento».

(Unioneonline/l.f.)

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