Esplosione vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, con tre morti e 15 feriti. Lo riporta la Tass.

«Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell'incidente, vicino all'edificio 1 in Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all'aperto, si è verificata un'esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità», ha dichiarato l'ufficio stampa senza precisarne le cause.

Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto, scrive Tass. Per Interfax, i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute. «Le vittime dell'esplosione del ristorante di Mosca stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie», ha affermato Kuznetsov.

Il ristorante, a quanto si apprende, era chiuso per un banchetto privato. Per il sito Astra nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate vicino al ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

(Unioneonline)

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