Trump: «Netanyahu d’accordo sul piano di pace. Se Hamas si tira indietro verrà distrutto»Il presidente Usa alla Cnn conferma l’intenzione del premier israeliano di fermare i bombardamenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Sì, Bibi è d'accordo». Così Donald Trump in risposta a una domanda della Cnn sul piano di pace nella Striscia di Gaza.
Il presidente Usa ha confermato che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è d'accordo nell'interrompere i bombardamenti a Gaza e a sostenere la visione «più ampia» degli Stati Uniti per il definitivo cessate il fuoco.
Nella stessa intervista Trump ha anche avvertito Hamas, affermando che «subirà la distruzione completa se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza».
(Unioneonline)