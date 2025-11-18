Trump insulta una giornalista dopo una domanda sul caso Epstein: «Quiet, piggy»L’episodio è avvenuto sull’Air Force One, vittima la reporter di Bloomberg Catherine Lucey
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Quiet, quiet piggy». Così Donald Trump ha insultato una giornalista che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. «Zitta, stai zitta cicciona», con riferimento al maiale è la frase che il presidente Usa ha pronunciato qualche giorno fa a bordo dell’Air Force One e che oggi hanno riportato diversi media statunitensi.
Trump stava tornando a Washington quando Catherine Lucey, la giornalista di Bloomberg insultata, gli ha chiesto perché non volesse pubblicare i documenti su Epstein. Il presidente l'ha guardata e puntandole il dito contro ha detto: «Quiet, quiet, piggy». Poco dopo, parlando con i giornalisti sulla pista d'atterraggio, il tycoon ha continuato ad attaccare Lucey dicendo che «Bloomberg dovrebbe licenziarla».
Piggy è da sempre uno degli insulti preferiti da Trump. Durante la sua campagna presidenziale del 2016, l'ex Miss Universo Alicia Machado, che vinse il titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell'organizzazione, affermò che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era «ingrassata».
(Unioneonline)