«Quiet, quiet piggy». Così Donald Trump ha insultato una giornalista che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. «Zitta, stai zitta cicciona», con riferimento al maiale è la frase che il presidente Usa ha pronunciato qualche giorno fa a bordo dell’Air Force One e che oggi hanno riportato diversi media statunitensi.

Trump stava tornando a Washington quando Catherine Lucey, la giornalista di Bloomberg insultata, gli ha chiesto perché non volesse pubblicare i documenti su Epstein. Il presidente l'ha guardata e puntandole il dito contro ha detto: «Quiet, quiet, piggy». Poco dopo, parlando con i giornalisti sulla pista d'atterraggio, il tycoon ha continuato ad attaccare Lucey dicendo che «Bloomberg dovrebbe licenziarla».

Piggy è da sempre uno degli insulti preferiti da Trump. Durante la sua campagna presidenziale del 2016, l'ex Miss Universo Alicia Machado, che vinse il titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell'organizzazione, affermò che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era «ingrassata».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata