«Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e lui ha accettato»: così, a sorpresa, l’annuncio di Donald Trump sulla guerra in Ucraina.

Se verrà rispettata, sarebbe la tregua più lunga dall'inizio del conflitto nel 2022.

Proprio oggi Kiev ha denunciato che 613 edifici della capitale ucraina "restano senza riscaldamento” dopo i raid di Mosca del 23-24 gennaio e la Commissione Ue e la Bei hanno stanziato altri 50 milioni di euro per la società energetica statale ucraina Naftogaz per sostenere il sistema energetico colpito dai bombardamenti.

Nel frattempo nuovo scambio di salme di soldati caduti intanto tra Russia e Ucraina: Mosca ha consegnato a Kiev i corpi di 1.000 militari, ricevendone in cambio 38.

