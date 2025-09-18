Una terza guerra mondiale sarebbe «una vergogna».

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa dopo l’incontro con il premier inglese Keir Starmer, nel corso della sua visita ufficiale nel Regno Unito.

Poco prima, lo stesso Starmer aveva detto, a proposito del conflitto russo-ucraino, che «l’Europa si è fatta avanti dando vita alla coalizione dei Volenterosi, sotto la guida del Regno Unito e della Francia» in una fase storica in cui «si rischia di arrivare alla terza guerra mondiale, cosa che noi non vogliamo arrivi».

Dal canto proprio, Trump ha anche rivendicato di aver «messo fine a sette guerre», ma riguardo a quella in Ucraina e ai tentativi di negoziato con Mosca, «Putin mi ha davvero deluso».

Il leader Usa ha dichiarato inoltre che in Ucraina «ci sono stati milioni di morti, soprattutto militari» e ammesso che, nonostante tutto, c’è la speranza di «qualche buona notizia nei prossimi giorni».

Quanto a Starmer, il premier britannico ha insistito nel chiedere più «pressioni su Putin», ricordando che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump lo ha messo alle strette. Parole a cui il presidente americano ha risposto affermando di agire per scongiurare il rischio di «una terza guerra mondiale».

