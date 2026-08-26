Devastante alluvione i Tibet. La zona colpita è quella della della città di Shigatse, nella contea di Gyirong, al confine con il Nepal. Le autorità locali parlando di «gravi perdite» e di numerose persone disperse. Nell’area sarebbero presenti anche centinaia di turisti.

Piogge e corsi d’acqua in piena hanno provocato enormi frane e sul posto sono intervenute decine di squadre di soccorso.

Oltre alle autorità locali anche il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare i dispersi e soccorrere la popolazione.

La Farnesina è al lavoro per fornire assistenza agli italiani che potrebbero essere presenti nella zona. L'Unità di Crisi è in raccordo con il Consolato Generale d'Italia a Calcutta, il Consolato Onorario a Kathmandu e l'Ambasciata d'Italia a Pechino per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali presenti nell'area. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il Ministero.

Per emergenze è possibile contattare l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +390636225, il Consolato Generale d'Italia a Calcutta al numero +91 33 2479 2426 e, per la Cina, l'Ambasciata d'Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957.

(Unioneonline)

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