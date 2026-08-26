Il principe Harry e Meghan tornano nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet, sei anni dopo lo strappo con la famiglia reale inglese, culminato con il loro trasferimento negli Stati Uniti.

In UK per Harry e Meghan non è prevista una residenza reale ma un’abitazione privata, che come ricorda la Bbc dovrebbe essere una casa di campagna nei Cotswolds, pittoresco distretto immerso nel cuore rurale del Gloucestershire. Questo dovrebbe permettere alla coppia una certa tutela della propria privacy, lontano dall'eccessiva attenzione mediatica di Londra.

L'annuncio del loro ritorno è arrivato a sorpresa nei giorni scorsia e sembra abbia spiazzato anche re Carlo III.

Per la coppia, così come per i figli piccoli che dal prossimo mese frequenteranno la scuola, resta il nodo della scorta, che secondo diverse fonti dovrebbe essere pagata dallo Stato. La revisione della sicurezza, chiesta a suo tempo da Harry dopo la revoca del diritto automatico alla protezione è destinata a basarsi su un assetto del tutto nuovo, che vede il secondogenito del sovrano residente con la famiglia nel Paese, pur avendo rinunciato al ruolo di “membro attivo” della dinastia Windsor.

(Unioneonline)

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